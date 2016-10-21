Суарес: «Буду рассказывать внукам, что играл с лучшим футболистом всех времен»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, получивший накануне «Золотую бутсу», рассказал об изменениях в своей игре после ухода из «Ливерпуля», а также поблагодарил партнеров по каталонскому клубу.

– Два года назад вы выиграли «Золотую бутсу» в составе «Ливерпуля», теперь – вместе с «Барселоной». В чем вы изменились за эти два года?

– Не думаю, что я изменился. Я продолжаю играть с теми же амбициями и с таким же желанием добиваться больших достижений. А титулы, которые выигрываются вместе с командой, помогают добывать и личные трофеи. Такие, как этот.

– Какую из двух «Золотых бутс» вам было сложнее выиграть?

– Во время моего выступления в Англии «Ливерпуль» не был командой, ведущей борьбу за чемпионский титул. Между тем английский футбол очень сложен и труден. Может быть, он имеет больше достоинств. Но в Испании играть тоже сложно, однако мои партнеры по «Барселоне» действительно сделали очень многое ради того, чтобы мне было легче выиграть «Золотую бутсу».

– Особенно вам помог Месси, охотно отдававший голевые пасы и уступавший право бить пенальти, верно?

– Роль Лео велика, как и всех партнеров. Но Месси – особенный. Я имею честь играть с лучшим футболистом мира. Надеюсь, что доживу до того момента, когда буду рассказывать своим внукам, что я выступал вместе с лучшим футболистом всех времен, и что он был не только великолепнейшим игроком, но еще и отличным человеком.