Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Суарес получил «Золотую бутсу»

    Нападающему «Барселоны» Луису Суаресу вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг за прошлый сезон. Уругвайский форвард в сезоне-2015/16 забил 40 голов, тем самым опередив нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина (36) и лидера «Реала» Криштиану Роналду (35).

    «Я никогда не ставил перед собой цели бить бомбардирские рекорды. Для меня на первом месте командные результаты. В данной награде собран результат коллективных действий всей «Барселоны». Конечно, прошлый сезон стал фантастическим в моей карьере», – заявил Суарес.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 20 октября 2016, 19:30

      на церемонии никого не укусил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 октября 2016, 19:27

      Лучший нападающий мира

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101006

      zigbert 20 октября 2016, 19:22

      Талант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 октября 2016, 19:14

      Лицемерное соревнование, где победу может одержать лишь нападающий топ чемпионата, ведь помнится, в году так 2010 или раньше, дату точно не помню, был такой нападающий как Ара Акопян из Бананца. И если мне не изменяет память, он наколотил около 60 голов за сезон, там кажись 45 тока в чемпионате было. Я это еще в юности в журнале читал, когда интернет для меня был дикостью. Тогда Ара Акопян и его брат или братишка Арам Акопян, на двоих 70 голов в чемпионате наколотили . . . Но Акопяну не дали золотую бутсу, с формулировкой: слишком слабый чемпионат.
      Так что я не верю, в эту награду. В лояльность этой награды. Нет, я не сомневаюсь в том, что Примера тяжелее Армянского чемпионата, а Суарес в Армении тоже наколотил бы 45 голов за сезон. Но это ведь человеческий труд, а не веселье . . . Выходить что Суарес и компания пот бочками выливают на поле, а Акопян с компанией, под музыку и пивасик, штампуют гол за голом . . . в пустые ворота

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Аристократ Олжик 20 октября 2016, 20:39

      Это интересно, но Армения всё-таки относится к Азии, там вероятно свои бутсы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > vanesss1981 21 октября 2016, 03:48

      Армения относится к Азии??? Да ты вероятно из тех двоешников, который думает что между Россией и Казахстаном Евразия находится . . . и что за Казахстаном ничего больше нет, край земли. И казахи с запада сидят на краю земли и шелкают семечки . . . хахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2016, 19:08

      На зуб пробовал? А то может не настоящую дали )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 октября 2016, 19:03

      я против....а кому моё мнение интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 20 октября 2016, 18:58

      И как Ливер его отпустил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 20 октября 2016, 18:33

      Хорошо хоть в чем-то не нужно тренерское и журналистское мнение.Иначе бутса досталась Месси или Роналду.Суарес молорик!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 > Essence 20 октября 2016, 18:39

      причем тут чье-то мнение,он забил больше всех,вот и порлучает бутсу,как и все кто забивает больше

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 20 октября 2016, 18:27

      Если бы наши выходили на игру с желанием укусить соперника от злости,я бы ими гордился !Молодец Суарес !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 октября 2016, 18:19

      Молодца!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11