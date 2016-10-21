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Гаджиев: «Результат в матчах с топ-клубами непредсказуем»

21 октября 2016, 11:56
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Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подводя итоги первой части российского чемпионата не стал скрывать те проблемы, которые есть в команде. Например, предстоящие сложные матчи против сильных соперников, а также короткая скамейка запасных.

– У нас здоровый и сплоченный коллектив. Но для достижения сколько-нибудь серьезного результата этого мало. Еще нужен какой-то уровень мастерства. И это мастерство надо проявлять в матчах с командами, составленными из игроков более высокого класса. Сейчас мы едем в Краснодар, потом у нас домашний матч с «Ростовом» и выезды в Москву на игры с ЦСКА и «Спартаком». Очковый запас нам не закрывает глаза на те проблемы, которые есть.

– Команда прошла треть дистанции в лидерах турнира. Болельщики могут надеяться, что она и дальше будет делать все возможное, чтобы реализовать себя полностью? Или есть опасение, что команда может рухнуть?

– У слова «рухнуть» может быть два смысла. Рухнуть — по уровню готовности или по результатам. Сейчас нам предстоят матчи с российскими топ-клубами, и результат в играх с ними, конечно, непредсказуем. Мы не вправе говорить, что в этих поединках команда обязана набирать столько же очков, как это было в предыдущих играх. А вот с точки зрения уровня нашей подготовленности, полагаю, есть основания рассчитывать на то, что мы никуда не рухнем. Конечно, будут непростые игры, но, если говорить об уровне подготовленности и качестве игры, мы должны остаться примерно на том же уровне.

– У «Амкара» очень короткая скамейка запасных…

– Не согласен. В чем мы превосходим самих себя прошлогодних, так это как раз в том, что на многих позициях у нас достойная замена. Да, есть лидеры, ведущие игроки, но «пропасти» между ними и запасными нет. Это очень важный результат совместной работы клуба и тренеров в прошедшем сезоне. Игроков, не конкурирующих за право выхода на футбольное поле то ли в основе, то ли со скамейки, у нас нет. Огуде, один из лидеров нашей команды, и он не играл в Грозном, в очень важной и тяжелой игре. В отдельных матчах не играли из-за травм Бодул, Черенчиков, Гол, Йовичич, Баланович, Гиголаев, Комолов. И не каждому из них удалось вернуться в основной состав после выздоровления.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
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