Луческу: «У «Зенита» нет приоритета между РФПЛ и Лигой Европы»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые одержали волевую победу над «Дандолком» (2:1). Отметим, что данный успех стал для петербуржского клуба третьим подряд в нынешнем розыгрыше еврокубка.

«Дандолк» играл агрессивно, на кураже. Они до этого ни разу не проиграли в Лиге Европы, так что мы рады победить сегодня.

Поле было не самого лучшего качества, но тем не менее надо отдать хозяевам должное. Они использовали ту же тактику, что и против «Маккаби». У нас было немало хороших комбинаций, но долго не получалось забить. После нашего ответного гола игра раскрылась, и мы взяли свое.

«Дандолк» играл на результат сегодня – главное, что я могу сказать об их тактике. Они пытались играть быстро, но это не соответствовало скорости принятия ими решений. Но они точно не играли забросами, они пытались комбинировать накоротке.

У нас нет приоритета чемпионату или Лиге Европы, в приоритете каждая следующая игра. Сегодня была самая важная, теперь самая важная – предстоящая», – сказал Луческу.