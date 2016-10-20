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Суарес получил «Золотую бутсу»

20 октября 2016, 16:19
24

Нападающему «Барселоны» Луису Суаресу вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг за прошлый сезон. Уругвайский форвард в сезоне-2015/16 забил 40 голов, тем самым опередив нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина (36) и лидера «Реала» Криштиану Роналду (35).

«Я никогда не ставил перед собой цели бить бомбардирские рекорды. Для меня на первом месте командные результаты. В данной награде собран результат коллективных действий всей «Барселоны». Конечно, прошлый сезон стал фантастическим в моей карьере», – заявил Суарес.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Суарес Луис
Комментарии (24)
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Финт
1476971172
Молодца!
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4agaaa
1476974722
Во дни Роналдо и Месси ещё кто то что то получает ??? Обычно только эти два парня ставят рекорды и забирают все что можно! Луис, огромное спасибо за такой блестящий сезон!!! Абсолютно заслуженно!!!
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kachan63
1476976161
Ему бы ещё призы "Золотой мяч" и "Золотой зуб" получить, был бы крутой хет-трик!
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BoltCX
1476976727
Надо такое дело отметить укусом игрока)
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Essence
1476977590
Хорошо хоть в чем-то не нужно тренерское и журналистское мнение.Иначе бутса досталась Месси или Роналду.Суарес молорик!
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ufos73
1476979714
На зуб пробовал? А то может не настоящую дали )))
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Аристократ Олжик
1476980052
Лицемерное соревнование, где победу может одержать лишь нападающий топ чемпионата, ведь помнится, в году так 2010 или раньше, дату точно не помню, был такой нападающий как Ара Акопян из Бананца. И если мне не изменяет память, он наколотил около 60 голов за сезон, там кажись 45 тока в чемпионате было. Я это еще в юности в журнале читал, когда интернет для меня был дикостью. Тогда Ара Акопян и его брат или братишка Арам Акопян, на двоих 70 голов в чемпионате наколотили . . . Но Акопяну не дали золотую бутсу, с формулировкой: слишком слабый чемпионат. Так что я не верю, в эту награду. В лояльность этой награды. Нет, я не сомневаюсь в том, что Примера тяжелее Армянского чемпионата, а Суарес в Армении тоже наколотил бы 45 голов за сезон. Но это ведь человеческий труд, а не веселье . . . Выходить что Суарес и компания пот бочками выливают на поле, а Акопян с компанией, под музыку и пивасик, штампуют гол за голом . . . в пустые ворота
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zigbert
1476980565
Талант.
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MrVanes-Zenit
1476980856
Лучший нападающий мира
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Sergej-74
1476981018
на церемонии никого не укусил
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