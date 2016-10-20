Суарес получил «Золотую бутсу»

Нападающему «Барселоны» Луису Суаресу вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг за прошлый сезон. Уругвайский форвард в сезоне-2015/16 забил 40 голов, тем самым опередив нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина (36) и лидера «Реала» Криштиану Роналду (35).

«Я никогда не ставил перед собой цели бить бомбардирские рекорды. Для меня на первом месте командные результаты. В данной награде собран результат коллективных действий всей «Барселоны». Конечно, прошлый сезон стал фантастическим в моей карьере», – заявил Суарес.