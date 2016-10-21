Лига Европы. «МЮ» обыграл «Фенербахче» благодаря дублю Погба, «Заря» уступила «Фейеноорду»

В матче 3-го тура группы А Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» у себя дома разгромил «Фенербахче» – 4:1. Дубль в составе победителей на свой счет записал Поль Погба.

В другой встрече «Заря» в гостях не устояла под натиском «Фейеноорда», уступив со счетом 0:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Фенербахче (Турция) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Погба, 31 (с пенальти); 2:0 – Марсьяль, 34 (с пенальти); 3:0 – Погба, 45; 4:0 – Лингард, 48; 4:1 – ван Перси, 83.

Фейеноорд (Голландия) – Заря (Украина) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Йоргенсен, 55.

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