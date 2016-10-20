Жулиано, Кокорин, Жоаозиньо и Кришито вошли в первую десятку лучших игроков рейтинга FedEx Performance Zone

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг Fedex Performance Zone. Данный список строится на основе специального алгоритма, который в своих расчетах учитывает статистику игроков в национальных чемпионатах и в еврокубках. Первое место в рейтинге занимает полузащитник «Зенита» Жулиано. В первую десятку также вошли Александр Кокорин («Зенит»), Жоаозиньо («Краснодар») и Доменико Кришито («Зенит»).

Рейтинг FedEx:

1. Виктор Жулиано («Зенит»)

2. Леон Бэйли («Генк»)

3. Александр Кокорин («Зенит»)

4. Жоаозиньо («Краснодар»)

5. Беньят Эчебария («Атлетик»)

6. Маттео Политано («Сассуоло»)

7. Доменико Кришито («Зенит»)

8. Мохамед Салах («Рома»)

9. Диего Перотти («Рома»)

10. Бруно Сориано («Вильярреал»)