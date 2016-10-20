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  • Жулиано, Кокорин, Жоаозиньо и Кришито вошли в первую десятку лучших игроков рейтинга FedEx Performance Zone

Жулиано, Кокорин, Жоаозиньо и Кришито вошли в первую десятку лучших игроков рейтинга FedEx Performance Zone

20 октября 2016, 14:30
12

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг Fedex Performance Zone. Данный список строится на основе специального алгоритма, который в своих расчетах учитывает статистику игроков в национальных чемпионатах и в еврокубках. Первое место в рейтинге занимает полузащитник «Зенита» Жулиано. В первую десятку также вошли Александр Кокорин («Зенит»), Жоаозиньо («Краснодар») и Доменико Кришито («Зенит»).

Рейтинг FedEx:
1. Виктор Жулиано («Зенит»)
2. Леон Бэйли («Генк»)
3. Александр Кокорин («Зенит»)
4. Жоаозиньо («Краснодар»)
5. Беньят Эчебария («Атлетик»)
6. Маттео Политано («Сассуоло»)
7. Доменико Кришито («Зенит»)
8. Мохамед Салах («Рома»)
9. Диего Перотти («Рома»)
10. Бруно Сориано («Вильярреал»)

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Кокорин Александр Кришито Доменико Жоаозиньо
Комментарии (12)
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luke-c1
1476963259
Жулиано крут, но суть рейтинга неясна
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каа
1476963475
Очень удачное приобретение Зенита... Игрок просто супер...
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Legioner-05
1476965285
Жулиано на много лучше адаптировался,чем тот же Халк!
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Kulimen
1476966216
И самый лучший из наших - Кокорин...прискорбно =(
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dyema
1476968624
Зенит рулит)))
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woyser
1476971712
Даже не знаю, что сказать, вроде всё хорошо, но при этом как-то не очень.
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bset
1476975048
Читаю 10-е место. "Бревно..." и тут думаю. Неужели наш родной Траоре тоже в этом топе? Ан нет, показалось...
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