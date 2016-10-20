Самедов: «Если бы в «Локомотиве» знали, как взять и победить, то мы бы все исправили»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов выразил надежду, что команда сможет в предстоящем матче с ЦСКА в 11-м туре РФПЛ прервать безвыигрышную серию во встречах с армейцами, которая длится уже более четырех лет.

«То, что было до этого, конечно, неприятная серия. В воскресенье будет возможность прервать ее, в том числе статистику личных встреч с ЦСКА. Постараемся победить. Конечно, сейчас поддержка болельщиков необходима. Надеемся, в воскресенье они нам помогут победить.

Если бы мы знали, как взять и победить, мы бы все исправили. Регулярно общаемся с ребятами в команде. Понятно, что ситуация непростая и многие из нас в такой ситуации еще не были. Но всe зависит от нас, все в наших руках», – заявил Самедов.