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    «Зенит» готов удвоить оклад Витселя

    Наставник «Зенита» Мирча Луческу обсудил с полузащитником команды Акселем Витселем вопрос продления сотрудничества с клубом. Как отмечает источник, руководство «Зенита» согласилось увеличить оклад футболиста, но сам бельгиец новое соглашение с сине-бело-голубыми подписывать не собирается.

    В свою очередь «Зенит» боится потерять Витселя без компенсации, так как приобретали футболиста за 40 миллионов евро. Сообщается, что по новому соглашению бельгиец будет получать вдвое больше.

    Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в конце сезона.

    Источник: Tuttosport

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    20.10.2016 11:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 октября 2016, 21:03

      Хитрожопость всегда вернётся к тому, кто с неё и начал... Уйдёт патлатый из зени бесплатно и правильно сделает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +973

      Krics 20 октября 2016, 20:06

      Значит газ подорожает-народная примета

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 20 октября 2016, 16:50

      Предлагали же 18,почему не отдали,теперь уйдёт свободным агентом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8124

      nik55 20 октября 2016, 16:25

      беги с болота

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 октября 2016, 16:08

      Увеличивать-то уж точно не зачто

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 октября 2016, 15:55

      Он уже лыжи намазал, нет останется.

      -1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > афоня72 20 октября 2016, 15:57

      нет не останется.

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 20 октября 2016, 14:53

      не стоит он этого..

      0
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 20 октября 2016, 14:45

      довыеживались! надо было продовать за 18 лямов,когда юва за него довал!!!
      чего вообще этого *пуделя* держат,как по мне,так он средний игрок! ЗЕНИТ и без пуделя Чемпионом станет!!!))
      Мы верим в тебя,ЗЕНИТ!!!

      1
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 20 октября 2016, 14:44

      все равно уйдет

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 октября 2016, 14:23

      Бабушкам лучше пенсию увеличьте, конокрады чёртовы...

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