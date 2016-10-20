«Зенит» готов удвоить оклад Витселя

Хитрожопость всегда вернётся к тому, кто с неё и начал... Уйдёт патлатый из зени бесплатно и правильно сделает
Наставник «Зенита» Мирча Луческу обсудил с полузащитником команды Акселем Витселем вопрос продления сотрудничества с клубом. Как отмечает источник, руководство «Зенита» согласилось увеличить оклад футболиста, но сам бельгиец новое соглашение с сине-бело-голубыми подписывать не собирается.
В свою очередь «Зенит» боится потерять Витселя без компенсации, так как приобретали футболиста за 40 миллионов евро. Сообщается, что по новому соглашению бельгиец будет получать вдвое больше.
Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в конце сезона.