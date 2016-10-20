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    Газзаев: «Как бы мы сами не скатились до уровня Молдавии, Ганы и Коста-Рики»

    Известный российский специалист Валерий Газзаев считает, что сборной России до чемпионата мира следует проводить контрольные встречи с сильнейшими соперниками.

    – Понравился ли вам конкретно октябрьский поединок против Коста-Рики (3:4)?

    – Процитирую известного телеведущего Владимира Соловьева. Его спросили: «Как вам матч?» Он ответил: «Очень красивый стадион».

    Пока что уровень всех соперников, с которыми предстоит играть сборной России, оставляет желать лучшего. Турция, Гана, Коста-Рика, Румыния, Македония, Молдавия… Встречи с такими командами трудно назвать по-настоящему серьезной проверкой. Как бы мы сами не скатились до такого же уровня…

    На мой взгляд, в ближайшие два года мы обязаны играть с сильнейшими сборными Европы и Южной Америки, потому что только на их фоне можно понять истинные возможности каждого кандидата в сборную и нашей команды в целом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2016 08:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 20 октября 2016, 14:04

      Россия вперед!

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 октября 2016, 12:07

      пес забыл поражения при нем от Грузии и Албании самые позорные в истории..я не забыл..еще рассуждает ..он себя стратегом мнит..

      2
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 октября 2016, 12:03

      да и с молдовой 1-1 дома и еле еле 1-2 в гостях

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 20 октября 2016, 11:52

      Ух, Газзаев загнул! Он, похоже, вообще не в курсе, что там без него в Футболе происходит. Нам в рейтингах до Турции (25) с Коста-Рикой (18) прыгать и прыгать, а не опускаться. Да и Гана, с её 45, тоже повыше нас будет.

      1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 20 октября 2016, 11:42

      С Коста-Рикой уже было видно, у кого какой уровень.
      Не уровень надо проверять, а связи наигрывать, укреплять состав.
      А мы все летаем в облаках, мечтаем о каких-то топ-уровнях.
      Займитесь лучше развитием детско-юношескими школами и центрами, подготовкой детей. Но на это у нас никогда не будет денег.

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 20 октября 2016, 11:36

      "Скатиться " до уровня Турции и Коста-Рики..........мммдА

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 октября 2016, 11:24

      Не ссы Валер - СКАТИМСЯ!!!

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 октября 2016, 11:18

      У нас президент РФС в ранге вице-примьера - ни копейки на спорт все в семью. Если так дальше пойдет быть ему президентом.

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      Рейтинг: +77

      чифа 20 октября 2016, 11:07

      грустно всё это ..

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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 20 октября 2016, 10:54

      Только на МатчТВ. Очередная мелодрама Сборная России в поисках дна

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