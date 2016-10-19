Дзюба: «Физически готовы хорошо, сборная в прошлом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о подготовке в матчу третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка».

«Сегодня уже разбирали немного соперника. Понимаем, что британский стиль – длинные передачи, борьба, единоборства. Мы приехали побеждать, играть в футбол. Шапкозакидательского отношения к сопернику нет. Приехали за тремя очками.

Физически готовы хорошо: Мистер постарался, погонял нас на сборах. Сборная в прошлом. Впереди много игр, плотный график. Надо физически и ментально хорошо быть готовыми, сейчас уже пошли травмы. Надо справляться с этим и уверенно двигаться дальше.

Что я знаю об Ирландии? Были сегодня на небольшой экскурсии по Дублину, интересно погуляли. Знаю Робби Кина, Роя Кина, Эйдена Макгиди – не так мало.

Рады здесь находиться и ждем той особой атмосферы, которую подарит нам местная публика», – сказал Дзюба.

Матч «Дандолк» – «Зенит» состоится в четверг, 20 октября. Начало – в 22:05 по московскому времени.