Защитник «Шальке» Налдо: «Я не знаком с Налдо из «Краснодара»

Защитник «Шальке» Налдо поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Краснодара».

«Я не знаком с Налдо из «Краснодара» лично. Забавное совпадение! До сих пор единственным Налдо, которого я знал, был я сам!

Мы готовы пойти на все, чтобы добиться хорошего результата в четверг в Краснодаре, хотя в соперниках у нас хорошая команда», – сказал Налдо.

Матч «Краснодар» – «Шальке» состоится в четверг, 20 октября. Начало – в 20:00 по московскому времени.