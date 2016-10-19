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    КДК РФС оставил без изменений дисквалификацию защитника «Ростова» Кудряшова

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что к защитнику «Ростова» Федору Кудряшову не будут применены дополнительные санкции за удаление в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака».

    «В понедельник от «Ростова» в КДК поступило обращение об отмене красной карточки Кудряшову. Экспертно-техническая комиссия рассмотрела это заявление. Комиссия постановила, что судья Безбородов правильно удалил футболиста за фол на 45-й минуте матча. В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС было решено не применять к игроку дополнительных дисквалификации, кроме автоматической. Кудряшов пропустит матч с «Уфой», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 18:22
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 20 октября 2016, 19:46

      не надо его вообще выпускать .

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 октября 2016, 15:17

      Карточку надо было отменить, но гордость КДК не позволяет.

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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 19 октября 2016, 22:36

      ну тут уж спорный момент прав или не прав судья был я бы отменик красную

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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > kiiriil19 20 октября 2016, 16:43

      Странно как то. "прав или не прав судья был я бы отменик красную". То есть и если не прав, то отменил, и если прав, то все равно отменил. Тогда уж всем командам так надо делать или уж совсем без правил играть

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 октября 2016, 21:35

      и овцы целы и волки сыты

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 октября 2016, 20:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зря- это ошибка

      -8
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 19 октября 2016, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну это же не свиней дисквалифицировали. Кто не в секте тот не в теме.

      -11
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 октября 2016, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак Безбародова купил, всех старых судей купил, один не продажный только оказался как его из УЕФА.... Теперь вот и КДК купил.... Федун ВСЕ КУПИЛ! ))))

      -6
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > ufos73 19 октября 2016, 20:11

      Тебе мозг только купить забыл!

      3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Anton01011969 19 октября 2016, 21:40

      ни за ростов, ни за спартак не болею. Фол был. Красная карточка по делу. То, что КДК решил не усложнять жизнь Кудряшу- понять можно. И просьба ко всем. Хватить сраться друг с другом. Не уподобляйтесь дебилам. Они Вас провоцируют.

      3
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > ljrljr0505 20 октября 2016, 16:39

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 19 октября 2016, 19:50

      Все уже давно признали, что этот фол на карточку, но только глоры Ростова ни чему не верят, попросите еще 6 карточек отменить красных хули

      4
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Вахахахаха 19 октября 2016, 20:12

      у них свои правила .

      -1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 19 октября 2016, 19:46

      Сохранить в действии наказание за нарушение которого не было... абзац... Морква в своем репертуаре....

      -2
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > mik1954 20 октября 2016, 16:38

      О теперь уже даже и нарушения не было

      0
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 19 октября 2016, 19:34

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      На этой странице по ходу все болельщики - наши,
      Хрюкают, свинячат каждый у своей параши.
      Не потеряны для Спартака всякие поносцы и драмы,
      Они в глубине души нас любят и знают про это сами.

      -5
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 > subbotaspartak 19 октября 2016, 19:48

      Да все губернии от вас тошнит давно, одни понты на пустом месте которым мясо является, а в результате сплошное зеро и пинок от АЕКа и прочих Кошице....

      -3
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > mik1954 19 октября 2016, 19:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прав на все 100%

      -5
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Бью Свиней 19 октября 2016, 20:13

      сосешь уйню

      -3
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      Рейтинг: +401

      Боцман52 > mik1954 20 октября 2016, 16:38

      Ты за всех то не говори

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