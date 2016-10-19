Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тошич: «Со мной все нормально. Не знаю, откуда берутся слухи о моей травме»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг слухи о своей травме и заявил, что готовится к матчу очередного тура чемпионата России против «Локомотива».

    – Со мной все нормально. Никаких проблем. Отыграл против «Монако», начинаю готовиться к «Локомотиву». Не знаю, откуда берутся подобные слухи.

    – Поделитесь, пожалуйста, мнением о вчерашнем матче.

    – Это Лига чемпионов, здесь ошибок не прощают. Игорь Акинфеев каждую игру проводит великолепно, но, увы, мы все равно совершаем ошибки, из-за которых нам забивают мячи. Это не чемпионат России, где бы ЦСКА, абсолютно уверен, спокойно довел бы такую игру до победного конца. Лига чемпионов – совсем другой уровень, здесь соперники используют свои моменты. Жаль, что совсем чуть-чуть не дотерпели.

    – Каковы теперь шансы ЦСКА на выход из группы?

    – Эти шансы есть – и это главное. Вчера все увидели, что мы можем успешно играть с «Монако», поскольку в первом тайме у ЦСКА было серьезное преимущество. Уверен, возможности для взятия ворот у нас будут и в ответном матче. Надо их использовать и повнимательнее сыграть в обороне.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 19 октября 2016, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Из журналистов берутся

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > deni-54321 19 октября 2016, 20:15

      Кисель помолчи, не пудри мозги интеллигентным людям, как России так и Украины, да впрочем ты не знаешь что такое мозг(

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > deni-54321 19 октября 2016, 20:16

      И да, не говори так о себе, я тебя прошу, что же ты себя так не уважаешь? Или ты НЕКУЛЬТУРНАЯ ОБЕЗЬЯНА???

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 16:49

      ну циган точно заврался , наверняка с ерёмой вместе долбил, спалили их, решил типа с травмой от футбола отдохнуть, да понакуре и забыл мазу, точняк тоже торчок

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11