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    Ловчев готов возродить спортобщество «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своих планах по возрождению общества «Спартак». Именно с этой целью он планирует баллотироваться на выборах главы общества.

    «В среду важный для меня день, прошу распространить эту публикацию максимально широко и буду за это очень признателен. Состоятся выборы председателя международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», которое сейчас и уже долгие годы возглавляет Алешина Анна Борисовна. И у болельщиков «Спартака» ассоциируется с хоккейным и футбольным клубом. Прошла Олимпиада в Рио — можете вспомнить хоть одного спартаковца, который бы там выступил? Нет.

    Политика общества привела к тому, что баскетбольная команда «Спартак» теперь называется «Спарта@К», а волейбольная — «Спартак» из Омска — теперь «Омичка». Кто-то может вспомнить, какие соревнования в последнее время проводил «Спартак»? И есть ли спартаковские ДЮСШ? Я не имею в виду школы «Спартака» при хоккейном и футбольном клубах.

    А если вспомнить давние времена, то Бесков в 77-м создавал новый «Спартак», проводя турнир с 16 (!) командами «Спартака». Само существование общества «Спартак» сегодня фикция. Являясь воспитанником Николая Петровича Старостина, а международное общество называется его именем, я пошел на выборы главы общества с желанием возродить традиции. Когда я вижу, что на съезд международного общества «Спартак» не допускают прессу, то понимаю, что Алешина, цепляясь за власть, пытается любым неприглядным способом остаться во главе общества. Завтра — решающий день, выборы», – написал Ловчев в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    19.10.2016 10:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 19 октября 2016, 17:38

      Вот таких проходимцев как "редиска" Ловчев на пушечный выстрел нельзя подпускать к футболу а тем паче к ФК Спартак. От него дерьмом несёт за версту. Гнать его в шею поганой метлой...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:24

      А чё не в Думу, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2016, 12:26

      Возьми с собой ещё таких же 3,14здоболов-Бубена, Мостового и Рейнгольда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 19 октября 2016, 12:17

      Для этого нужны большие средства от государства... а у нас ща как в песне:
      В новостях как обычно каждый день стоны,
      Ай-да мы, молодцы, остальные - гандоны,
      Везде все отстойно, но не у нас,
      У нас полуостров, ракеты и газ.
      Короче, я счастлив, все нравится мне,
      Скучать не придется - все круто в стране.
      В соседнем магазе водка по акции,
      И "в рот ебали мы ваши санкции..."

      -1
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 19 октября 2016, 11:34

      Я бы тоже чего нибудь попилил.

      4
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