Пьянич: «Роль Буффона в команде очень важна»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил важность победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов, а также выступил со словами поддержки в адрес голкипера команды Джанлуиджи Буффона.

«Лион» показал хороший футбол, но мы бились до последнего, даже когда остались в меньшинстве. В итоге мы смогли забить и взять три очка, которые очень важны для нас.

Буффон? Он всегда выручает нашу команду. То, что его критикуют за небольшие ошибки – настоящий бред. Его роль в команде очень важна. Буффон – лучший голкипер в мире», – рассказал Пьянич.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» закончился со счетом 0:1.