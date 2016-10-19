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    Агент: «Переговоров о новом контракте Лобанцева с «Локомотивом» не было»

    Футбольный агент Сергей Пушкин, который является представителем голкипера «Локомотива» Мирослава Лобанцева, рассказал о возможном развитии карьеры своего клиента.

    «До окончания контракта Мирослава с «Локомотивом» осталось не так много времени. Разговоров о новом соглашении с руководством «Локо» у меня не было. Время покажет, где Лобанцев продолжит карьеру», – рассказал Пушкин.

    Стоит отметить, что срок действия контракта 21-летнего игрока со столичным клубом истекает летом 2017 года. В текущем сезоне Лобанцев не сыграл в Премьер-лиге ни одного матча.

    Источник: Известия

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    19.10.2016 09:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 октября 2016, 07:45

      Дно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 октября 2016, 19:10

      отец Александра Пушкина

      0
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