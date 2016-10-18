Смоллинг: «В ближайшее время «МЮ» может утвердиться в качестве претендента на титул»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг оценил игру команды в матче восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) в свете турнирных перспектив манкунианцев.

«Думаю, последние игры могут стать для нас поворотными. Мы не пропустили от «Ливерпуля», хотя до этого соперники забивали нам в нескольких встречах подряд. Надеюсь, это придаст нам уверенности. У «Ливерпуля» почти не было голевых моментов, а мы доказали, что можем хорошо защищаться.

В ближайшее время мы можем утвердиться в качестве реальных претендентов на чемпионский титул», – сказал Смоллинг.