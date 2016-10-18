Агент: «Если «ПСЖ» не предложит продление контракта до зимы, Тиаго Силва уйдет»

Агент защитника «ПСЖ» Тиаго Силвы Пауло Тониетто рассказал о готовности своего клиента покинуть клуб.

«Очень важно для всех, включая и «ПСЖ», прояснить положение вещей к декабрю. Если клуб не захочет к тому времени предложить продление контракта, то мы будем искать возможность уйти.

Тиаго – очень востребованный в Европе игрок. У него уже сейчас есть предложения от трех–четырех больших клубов», – сказал Тониетто.

Нынешний контракт Силвы с «ПСЖ» истекает в июне следующего года. Сообщалось, что футболист может перейти в «Милан».