Монтелла: «Скудетто? «Милан» должен держать низкую планку»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла подчеркнул, что не стоит сейчас причислять «россонери» к претендентам на чемпионский титул. Напомним, по прошествии восьми туров Серии А миланцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 16-ю очками, уступая «Роме», идущей второй, лишь по дополнительным показателям.

«Скудетто? Эти разговоры не для нас, мы должны держать низкую планку. В прошлом сезоне «Интер» тоже до января был впереди всех и уже казалось, что он обеспечил себе титул. А затем мы помним, как все закончилось», – сказал Монтелла.