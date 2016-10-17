«Фламенго» заинтересован в приобретении Витиньо

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступающий на правах аренды за «Интернасьонал», может остаться в Бразилии на постоянной основе. В приобретении 23-летнего игрока заинтересован «Фламенго», представители которого уже провели беседу с отцом футболиста на предмет вероятного перехода.

В нынешнем розыгрыше бразильской Серии А Витиньо провел 22 матча, записав на свой счет семь голов и четыре результативные передачи. Форвард вернется в ЦСКА ближайшей зимой по истечении срока арендного соглашения.