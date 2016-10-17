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    Слуцкий: «К баннеру на игре с «Уфой» отнесся спокойно, болельщики должны проявлять свои эмоции»

    Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий накануне поединка третьего тура группового раунда Лии чемпионов с «Монако» отметил, что нормально воспринял баннер в свой адрес, вывешенный болельщиками на матче 10-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). Таким образом поклонники выразили недовольство трусливой, по их мнению, тактикой, используемой главным тренером армейцев.

    – Видели ли вы баннер на последней игре чемпионата России, который был адресован вам?

    – Во время игры не видел, а после игры – да. Абсолютно спокойная реакция. Задача тренера работать, а болельщиков – как-то проявлять свои эмоции.

    – Что вы можете взять из игры «Тулузы», чтобы, как и она, добиться положительного результата в игре с «Монако»?

    – Мы пытаемся изучать системные вещи, учитывая, кто из наших игроков будет противостоять игрокам «Монако». Мы анализировали не только игру с «Тулузой», но и другие игры. Скорее матч с «Тулузой» дал вопросы, что схема, которую использовал «Монако» в последних играх, может быть изменена, – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 17:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 18 октября 2016, 10:10

      Не нравится как в последнее время играет ЦСКА! Фанаты молодцы)
      Удачи ЦСКА в ЛЧ сегодня!

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 октября 2016, 21:00

      с жиру не беситесь.. ЦСКА играет плохо,но добивается результата. Тогда получается,что ЦСКА "кабинетные" или соперники играют ещё хуже..Так в чём ЛВС виноват? Вобщем то баннер написали не очень умные люди. Как то так..

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      Рейтинг: +82

      Mi6 17 октября 2016, 20:26

      слуц, давай до свидения

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 17 октября 2016, 17:37

      помоему цска всегда так играл

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Тони Монтана 17 октября 2016, 22:30

      Антон! Вы просто не видели ЦСКА Садырина... В 1989-1991 годах... Когда как раз родились... :-))))) Да и чуть позднее долматовский ЦСКА заиграл отлично, но это кому-то очень не понравилось и у Долматова похитили жену... До сих пор, кажется, не нашли... Эпоха Газзаева - отдельная тема. Там было многое и разное. Но нынешняя постаревшая оборона, на которой уже семь лет паразитирует Слуцкий, - это именно газзаевская защита! Он долго и упорно наигрывал братьев Березуцких, хотя все вокруг и смеялись... Очень зря, как выяснилось...

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      Рейтинг: +128

      shmag 17 октября 2016, 17:33

      охеренный баннер.ребятам респект.давно следовало выразить свое недовольство игрой болельщикам ЦСКА.играет команда и правда паршиво.

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