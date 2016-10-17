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    Сердеров мечтает выступать за «Барселону»

    Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за болгарскую «Славию», признался, что мечтает сыграть за «Барселону», а также подчеркнул, что не рассчитывает на возвращение в армейский клуб.

    – В ЦСКА сейчас с нападающими проблемы. Вернуться не хотите?

    – Хотелось бы, но туда уже вряд ли возьмут. Как-то мне говорили, что если из ЦСКА уходит воспитанник клуба, то он уже не возвращается.

    – Где вообще мечтаете выступать в дальнейшем?

    – Есть мечта однажды сыграть в Испании за «Барселону». Но туда из «Славии» не берут.

    Полностью интервью с Сердеровым можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 16:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +550

      Жентус 18 октября 2016, 02:48

      В ЦСКА не возьмут, а вот в Барселоне поиграть то хочется))) Ну тут явно понятно на сколько голов ЦСКА, для него, сильнее Барселоны

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 18 октября 2016, 00:04

      если из славии не берут
      если хочешь в барселону
      почему ты в славии?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 17:47

      Хотел всё, остался ни с чем, ага.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 октября 2016, 17:32

      Когда ювентус аякс хотели нечего было иза денег анжи выбирать... гребаный лезгин

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