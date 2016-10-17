Сердеров мечтает выступать за «Барселону»

В ЦСКА не возьмут, а вот в Барселоне поиграть то хочется))) Ну тут явно понятно на сколько голов ЦСКА, для него, сильнее Барселоны
Бывший нападающий ЦСКА Сердер Сердеров, ныне выступающий за болгарскую «Славию», признался, что мечтает сыграть за «Барселону», а также подчеркнул, что не рассчитывает на возвращение в армейский клуб.
– В ЦСКА сейчас с нападающими проблемы. Вернуться не хотите?
– Хотелось бы, но туда уже вряд ли возьмут. Как-то мне говорили, что если из ЦСКА уходит воспитанник клуба, то он уже не возвращается.
– Где вообще мечтаете выступать в дальнейшем?
– Есть мечта однажды сыграть в Испании за «Барселону». Но туда из «Славии» не берут.
Полностью интервью с Сердеровым можно прочитать здесь.