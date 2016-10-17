Министр спорта Самарской области: «Крылья Советов» доверяют Веркаутерену»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин дал понять, что руководство «Крыльев Советов» продолжает доверять главному тренеру Франку Веркаутерену, отметив, что в ближайшее время с бельгийским специалистом будет проведена встреча.

«Пока не было никакой беседы, сегодня у клуба выходной. Встреча будет, она запланирована в ближайшее время и пройдет без ультимативных заявлений. Доверие со стороны клуба есть, тренер работает», – сказал Шляхтин.

Напомним, что по итогам 10 туров «Крылья Советов» располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.