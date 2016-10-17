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    Рыжиков: «Кажется, что Бог или Аллах мстят «Рубину» за такое расставание с Бердыевым»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился подробностями ухода главного тренера Курбана Бердыева из казанской команды в 2013 году.

    — Почему «Рубин» вышел из борьбы за чемпионство еще при Бердыеве? Боролись только за еврокубки, за выход в Лигу Европы.

    — Вот вам выиграешь два раза чемпионство, и вы хотите каждый год выигрывать. Реально смотрите на вещи, хорошо? И «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА — у них возможностей всегда больше было. И не только финансовых. Мы ведь сейчас даже в еврокубках не играем. Правильно? Ну вот видите. А тогда мы 7 лет подряд в еврокубках были. Есть от чего отталкиваться и что сравнивать. Дай Бог, чтобы в этом году все запланированное нашим руководством выполнилось. А после 2011-го никаких провалов у нас не было!

    — А если честно, как восприняли уход Бердыева лично вы?

    — Шок!

    — Тогда казалось, что тот «Рубин» уже в следующем сезоне боролся бы за трофеи. Потенциал той команды был выше чемпионской 2009 года?

    — Очень жаль, что вашего голоса не присутствовало на попечительском совете. Знаете как, если бы да кабы, но я могу сказать, что мы реально бы боролись за победу в Лиге Европы. Если совсем откровенно сказать, думаю, что в руководстве «Рубина» побоялись оставлять Бекиевича до лета, потому что он мог выиграть что-то.

    — То есть?

    — Потому, что потом выпнуть его нельзя было бы! Вот почему! Это мое личное мнение. Я думаю, что они испугались, что лучшего момента не найдут. Ведь команда шла на 9-м месте. Мы три победы одержали, перешли на новую схему и «Бетис» бы прошли.

    — Получается, что выгнать Бекиевича была самоцель, что ли?

    — Ой, спросите это у руководства. Я и так очень много сказал.

    — После увольнения Бердыева «Рубин» не может вернуться на свой уровень, да и вообще на серьезный уровень. Почему? Проклятие четок, может?

    — Не знаю. Мне иногда кажется, что «Рубину» мстит Аллах или Бог за то, что с таким человеком заслуженным так расстались. Сегодня ты царь, а завтра тебя выпнут, как прокаженного, и еще грязью польют. Так что, может, за это «Рубин» и расплачивается. С другой стороны, жить с одним тренером 11 или 12 лет, а потом перестроить фундамент заново — всегда сложно. Пока стройка у нас тяжело получается. Наше дело исправлять, трудиться на благо «Рубина». Пока все сложно. Да, был у нас год, когда заняли 5-е место при Саярыче, и потом опять провал, и на второй год тоже. Не так хорошо получается, как хотелось бы. Ну, будем стараться. Руководство республики все для этого делает. Так что остается только подправить результат самую малость.

    Источник: «Реальное время»

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    17.10.2016 12:29
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 октября 2016, 23:38

      Блин, о чём он говорит? Рубин посыпался ещё при Курбане.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 октября 2016, 21:17

      Большая ошибка Рубина уволить Бердыева.Да, был спад,но такому ТРЕНЕРУ надо было дать еще времени,а руководство, видимо,вставляло палки в колеса, и вот результат, прошло 10 туров,а игры то нет...

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Юрий Крутько 17 октября 2016, 23:40

      Сынок, Бердыев не хотел быть только тренером, ага, он хотел ещё рулить чужими деньгами в свою пользу. Владельцы денег с этим не согласились.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 октября 2016, 19:48

      Сначала Гек,теперь Серега..,видимо накипело,наболело и прорвало.

      1
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      Рейтинг: +93

      barbardir 17 октября 2016, 17:04

      Рубин перестал расти под руководством Бердыева, пошел спад. Его не после первой неудачи выперли, он года два провалил. А увольняли его тогда, когда до зоны вылета было рукой подать. Так что абсолютно логичное, на тот момент, решение руководства

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 15:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аллах Иисусович Кадыров.

      -8
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      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 17 октября 2016, 15:22

      Ибра в курсе? ))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > qweewqqweewq 30 октября 2016, 20:24

      Что блять не смешно

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 октября 2016, 14:53

      все по делу

      -1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 октября 2016, 14:46

      Рубин средняк, как не крути

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > alex kidn 17 октября 2016, 15:28

      А локомотив аутсайдер.

      7
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 > Тraumtanzеr 17 октября 2016, 16:03

      Еще чуть-чуть и в зону вылета попадет)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 октября 2016, 13:27

      К сведению Рыжикова, Бог и Аллах одно и тоже лицо, пророки разные.

      5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > kykyi 17 октября 2016, 13:56

      Для язычника, скорее всего, разные лица. А так, согласен...

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > kykyi 17 октября 2016, 23:44

      Бога нет! Это медицинский факт. (Остап Бендер. Золотой телёнок)

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Aztec58 18 октября 2016, 07:08

      Для тебя нет, для меня нет, ну а если для Рыжикова он есть, то хотя бы главное должен знать.

      0
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      Рейтинг: +4475

      Snek 17 октября 2016, 13:19

      Проблема Бердыева заключается в его прямолинейности и требовательности, у нас никто не хочет вкладываться, но хочет результат. А когда Курбан делает результат без вложений, тут же появляются с умными лицами и начинают ему диктовать свои условия этих вложений.
      Так было в Рубине и это пиздоблядство сейчас в Ростове творится.

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