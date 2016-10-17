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    «Краснодар» хотел подписать Бакку, Итурбе и Промеса

    Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, каких известных футболистов его клуб намеревался приобрести.

    «Вы же понимаете, что шорт-листы в современном футболе на самом деле не короткие. А очень даже длинные. Потому «интересоваться футболистом» и «подписать контракт» — разные вещи. Но, раз вы спросили, назову Атема Бен-Арфа. Его сложный характер не пугал, шикарные игровые качества перевешивали.

    За Вирджилом ван Дейком пристально наблюдали, когда он играл еще за «Гронинген». Но голландец выбрал «Селтик», а сейчас отлично смотрится в АПЛ, в «Саутгемптоне». Собственно, за Промесом долго следили. Но тогда у нас было много легионеров, до конкретного решения не дошло. Бакка, Итурбе тоже входили в шорт-лист в определенный момент.

    Иностранцев тяжело уговорить переехать в Краснодар. У нас отличный город, хорошие условия, президент, который делает для клуба больше, чем все. Но все равно на Краснодар иностранцы смотрят как на провинцию. Для них средний европейский клуб лучше», — сказал Бузникин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2016 08:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 октября 2016, 11:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      смотрите чтобы пупок не развязался, а то уже были такие, и ничем хорошим это не закончилось, своих не пробывали восспитывать!!!???

      -5
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 17 октября 2016, 10:37

      Им надо в лиге Европы хорошо выступит и заявит о себе может тогда будут соглашаеться играть за Краснодар

      0
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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 17 октября 2016, 09:26

      Хотели!!! Похоже, что Галицкий решил на ветеранах продержаться, пока молодежь из академии не подтянется. Понять можно, но и сейчас результата хочется. Не вовремя Смолов сломался. Хотя, это никогда не вовремя. Выздоравливайте скорее ребятЫ!

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 октября 2016, 09:24

      а ФФП позволяет покупать таких игроков Краснодару у которого на матчи ходили пять человек это сейчас стали по 7-8 тыс и то не всегда

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 октября 2016, 08:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Анжи роналду и месси хави хотели... зави даже предложение сделали отказал... реал хотел суареса купить и тд... даже предложение не делала... как в другом клубе свой рейтинг поднят хотят

      -10
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > de bruyne 17 октября 2016, 08:55

      Прочел твоё сообщение, реально подумал де Брюйне пишет, хер че понятно.

      4
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