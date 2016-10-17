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    Романцев: «Это может кому-то не понравиться, но фол Кудряшова не тянул на удаление»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что главный арбитр матча с «Ростовом» Владислав Безбородов не должен был показывать красную карточку Федору Кудряшову за фол на Романе Зобнине.

    – Насколько, по-вашему мнению, обосновано удаление защитника Кудряшова перед самым перерывом?

    – С первых же минут обратил внимание, что Кудряшов начал встречу чересчур агрессивно: жестко шел в стыки, опасно атаковал соперника. И когда Безбородов попросил его покинуть поле, подумал, что это вторая желтая карточка. Но выяснилось, что я ошибся – арбитр сразу зажег красный свет.

    – Имел он на то достаточные основания?

    – Не думаю. Кудряшов шел в борьбу, играя в мяч, и не видел Зобнина. Быть может, это кому-то не понравится, но больше чем на предупреждение эпизод не тянул.

    – По ходу поединка комментаторы сообщили о просьбе спартаковских болельщиков сказать, что сегодня им «вернули долги» за судейство в Питере.

    – Это их право. Свое мнение о работе арбитра на «Петровском» уже высказывал. Хотя в мое время в «Спартаке» старался этого не делать – толку-то…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2016 00:29
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 октября 2016, 11:48

      Это частное мнение уважаемого специалиста и человека. Каждый сам решает что там было. Если был удара шипами, то всё закономерно и заслуженно, не было удара значит неправильное было решение судьи. Каждый имеет право на своё частное мнение и осуждать за это легенду команды явно не стоит. Только глоры наверно могут, но тут их по ходу нет ещё в обсуждении.

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 17 октября 2016, 10:07

      Романцев просто решил поиграть в дипломатию, типа вот мы какие, нам подарков от судей не надо, сами с усами.Ну а карточку Кудряшов на самом деле наиграл, по совокупности. Но всё равно Спартаку с такой игрой мало чего светит,рано или поздно посыпятся (скорее рано).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      dimsok 17 октября 2016, 09:55

      50/50

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 17 октября 2016, 09:52

      Девчонок в красном ублажили.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 октября 2016, 09:38

      Сколько можно и так ясно что наш футбол самый продажный и правы те кто говорит что у нас нет футбола, есть тотализатор и, создается впечатление, что все идет по сценарию - все уже решено и распланировано

      5
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 октября 2016, 09:19

      сколько спартак засуживали....теперь проснулись все...

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 октября 2016, 08:50

      много мнений туда-сюда.но стык был жёсткий

      -3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 октября 2016, 08:45

      Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков отметил, что удар прямой ногой в бедро сопернику шипами должен наказываться красной карточкой.

      "Удар прямой ногой в бедро сопернику шипами вперёд однозначно тянет на прямую красную карточку. На своём последнем семинаре Пьерлуиджи Колина сказал: "Если игрок идёт прямой ногой, при этом используя шипы как оружие, и есть угроза здоровью соперника, то это красная карточка. Даже если для пострадавшего игрока нет последствий“, — цитирует Баскакова

      -2
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 17 октября 2016, 08:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проиграли Зениту - досадно.


      Обыграли Ростов - ну и ладно.


      Судьи ошиблись - нескладно.


      Но зачем так кровожадно?


      Если после каждого тура судей казнить


      Кто в конце сезона будет судить?


      В каждой игре ошибаются судьи,


      А вы сами пробовали? Это конечно не трудно...

      -4
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      Рейтинг: +28

      Шелдон > subbotaspartak 17 октября 2016, 09:05

      21 апреля 2017 года попробуем)))

      1
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha > subbotaspartak 17 октября 2016, 14:37

      С трудом спасли три очка против девяти игроков - вот это досадно.

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp 17 октября 2016, 08:39

      Когда назначили Безбородова, ясно было, что он будет убивать Ростов.
      Точно так же он делал и в прошлом году. Решил сделать подарок Симоняну
      и Спартаку - это ему удалось, жаль только, что сломал настоящую игру.

      9
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      Рейтинг: +18

      shish_414 > Kurp 18 октября 2016, 00:26

      все здорово!пусть продолжает в том же духе))

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