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    Карпин: «Судья принял неправильное решение, удалив Кудряшова»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что судья Владислав Безбородов не должен был удалять защитника «Ростова» Федора Кудряшова за фол на хавбеке красно-белых Романе Зобнине.

    «Это не красная карточка — раз, и два — самый главный довод: если бы судья показал желтую карточку, кто-то бы вспомнил про этот эпизод? Наверное, нет. Он показал красную — все о нем говорят. Таким образом, это неправильное решение. То же самое было в игре «Зенит» – «Спартак». Если бы на фол Кришито судья свистнул, то про этот фол бы все забыли и никто бы ничего не говорил», — заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 22:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 октября 2016, 10:10

      За 10 туров у Ростова 6 удалений и 2 левых пенальти, складывается впечатление,
      что команду хотят просто таким способом исключить из кандидатов на место
      в еврокубках. Задача поставлена и она выполняется методично и системно.

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 17 октября 2016, 09:42

      а представляете как бы опять завизжали свиньи если бы Безбородов не свиснул и они бы не смогли выиграть первый же Глушаков слюной бы подавился а свои свинские три копейки бы вставил а все очень просто не надо было питерского судью назначать на этот матч и поэтому Безбородов и удалил Кудряшова дабы отвести прежде всего от себя всякие подозрения а была ли красная или нет в принципе на усмотрение судьи я уверен если бы был другой судья он бы точно не показал красную а Безбородов еще до матча был под давлением СМИ

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 октября 2016, 01:02

      Он прав

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 октября 2016, 00:39

      ошибка судьи 100%.... Посмотрим санкции будут?! Так можем и без судей остаться в РФПЛ

      2
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      Рейтинг: +239

      Михас007 17 октября 2016, 00:31

      да ну

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 17 октября 2016, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пудель! Глор

      -7
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      Рейтинг: +71

      Ден61 16 октября 2016, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая красная?

      -5
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      Рейтинг: +152

      Diman67 16 октября 2016, 23:04

      мясной бог всех рассудил. Валера верим!

      -2
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 16 октября 2016, 22:58

      Валера,возвращайся в спартак! Борова заждались тебя))

      0
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 16 октября 2016, 22:53

      Если бы в этом эпизоде не показали карточку (любую), возможно про него бы и никто не вспомнил (хотя тут должна быть именно желтая). Бывало, что при похожих эпизодах игроки в голову ногой попадали и заканчивалось это желтой. Тут игрок к мячу тянулся, это был не подкат сзади, просто игровой эпизод. Судья ошибся

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