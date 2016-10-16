М'Вила: «Казань Арена» – лучший стадион, на котором я играл в России»

Полузащитник «Рубина» Янн М'Вила поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» в матче 10-го тура чемпионата России (3:0).

— Матч против «Крыльев Советов» получился сложным. Соперник доминировал в начале игры, но после нашего гола стало проще. Мы почувствовали уверенность в своих силах и повели игру. Второй тайм мы провели намного лучше и заслуженно победили. Это был мой первый матч с мая, в котором я сыграл все 90 минут. Я пропустил все сборы и поначалу было очень непросто, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов выкладываться на все сто процентов.

— Каковы впечатления от «Казань Арены»? Атмосфера сравнима с английскими стадионами?

— «Казань Арена» – это лучший стадион, на котором я играл в России. Очень приятно играть на такой арене. Конечно, атмосфера отличается от английского чемпионата, но я впечатлен стадионом и качеством газона.