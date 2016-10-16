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    Евдокимов: «Несмотря на хет-трик, ребята сказали Нехайчику, что играл он не очень хорошо»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился эмоциями от победы своих подопечных в матче 10-го тура РФПЛ против «Томи» (3:1). Отметим, что данный успех стал для оренбуржского клуба первым в чемпионате России.

    «Не так важно, как мы сегодня играли, важно, что взяли три очка. Это наша первая победа в РФПЛ. Игра получилась сложной. У соперника было много моментов, но у нас, наверное, еще больше.

    Хет-трик Нехайчика? Ребята уже сказали ему, что, несмотря на три гола, играл он не очень хорошо. Я с этим, наверное, не согласен. В прошлом сезоне Павел играл в Томске, поэтому не забить сегодня не имел права», – сказал Евдокимов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 18:55
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