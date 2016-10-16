Витсель: «Зенит» единственный в лиге, кто ни разу не проиграл»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о матче 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), а также высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы против «Дандолка».

– Что скажете об игре с «Уралом»?

– Когда игроки возвращаются из национальных сборных, всегда мало времени, чтобы восстановиться и снова переключиться на чемпионат. Вот и с «Уралом» мы провели хороший первый тайм, контролировали игру. Забили гол. А потом стала сказываться усталость. Энергии, чтобы забить второй гол явно не хватало. Хорошо, что не пропустили и все же довели дело до более уверенной победы, чем 1:0.

– Как охарактеризуете первую треть чемпионата для «Зенита»?

– Отмечу два момента. Мы очень хорошо играли в атаке. И дело не только в том, что забили больше всех – можно вспомнить много ярких моментов, которые мы создали у ворот соперника. Кроме того, «Зенит» к промежуточному финишу ни разу не проиграл. Единственный в лиге.

– Уже в четверг снова надо переключаться – на Лигу Европы.

– Матч с «Дандолком» точно легкой прогулкой не станет. Время до четверга посвятим изучению соперника. В любом случае – едем в Ирландию за победой.