«Милан» начал переговоры с «Челси» о переходе Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Милана». Как сообщает источник, представители итальянского клуба уже начали переговоры о переходе 29-летнего испанца. Раннее сообщалось, что футболист не входит в планы тренерского штаба синих в нынешнем сезоне.

По данным Transfermarkt, стоимость Фабрегаса составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» в АПЛ четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей.