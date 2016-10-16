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    Иванов и Безбородов вошли в список российских судей на подтверждение категории ФИФА

    Российские арбитры Сергей Иванов и Владислав Безбородов вошли в список судей на подтверждение категории ФИФА. Об этом заявил председатель судейского комитета РФС Николай Левников.

    «Каждый год национальная ассоциация посылает список судей ФИФА от своей страны, там они подтверждаются и добавляются новые. Судейский комитет выдвинул кандидатуры – исполком РФС утвердил. В прошлом году было девять человек, в этом отправили 10: Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Михаил Вилков, Алексей Матюнин и Алексей Николаев. По сравнению с прошлым годом добавился Матюнин, номер девятый – очень важно, в каком порядке они идут», – сказал Левников.

    Источник: ТАСС

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    16.10.2016 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2016, 17:42

      Сергей Иванов -что за бред,куда этого ублюдка посылать за рубеж-позор такой стране.

      -1
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      Рейтинг: +555

      avera 16 октября 2016, 15:59

      Еще федотов и малый и полный ажур

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