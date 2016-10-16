«Челси» за 35 миллионов может приобрести у «Порту» Невеша

Полузащитник «Порту» Рубен Невеш во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов предложить за 19-летнего португальца 24 миллиона фунтов и бонусы, благодаря которым сумма трансфера может достигнуть 35 миллионов.

Кроме «Челси», в услугах Невеша заинтересованы «Ливерпуль», «Валенсия» и «Ювентус». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Порту» в Примейре четыре матча, в которых не забил голов и заработал одну желтую карточку.