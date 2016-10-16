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    Рейнгольд: «Глядя на оборону «Спартака» в матче с «Ростовом», думал: «Полный цирк»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 10-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:0) отметил слабую игру линии обороны московского клуба.

    «Опять вызывает вопросы игра «Спартака» в обороне. Не пойму, почему, когда «Ростов» остался вдевятером, москвичи испугались. Понятно, что сказывается давление в связи с последними результатами, команда хотела удержать победу, но забейте вы еще два-три мяча, и все вопросы сняты. А в обороне нужно играть серьезнее, на ровном месте «Ростов» мог забить, когда на поле был в меньшинстве. Я сидел и думал: «Полный цирк». Ростовчане за это должны были наказать «Спартак», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.10.2016 13:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 октября 2016, 19:13

      Это не цирк. Это лучшая игра Спартака в сезоне.

      -2
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 16 октября 2016, 13:56

      Отскочили и ладно, будем смотреть вперед, будет другой матч - будет другая игра.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2016, 13:49

      что было то было

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 октября 2016, 13:27

      Рейнгольд становится самым модным экспертом по Спартаку

      3
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 16 октября 2016, 13:23

      Очередной матч с очень грубыми ошибками Кутепова!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2016, 13:19

      Слова слова только слова -на этот раз надежно сыграл Ребров,а насчет настроя в команде это ясно и без твоих коментов.

      2
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 16 октября 2016, 13:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Там где появляется спартачина - уже не цирк, а обгаженный свинарник. Причём обосрано всё, в том числе само понятие "футбол".

      -10
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Дон Посей 16 октября 2016, 13:24

      По вылазила гниль донская!

      3
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > VVM1964 17 октября 2016, 11:12

      спартак назвал себя народной командой?.. Вот и получает от народа.

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