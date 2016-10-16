Харт может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Сандерленде»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий за «Торино», может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Сандерленде». По информации источника, 29-летний вратарь не хочет возвращаться в стан «горожан», однако намерен стать игроком одного из клубов АПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб не намерен возвращать Харта в команду и готово его продать. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Торино» в Серии А пять матчей, в которых пропустил три гола и заработал две желтых карточки.