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    Варга: «Жулиано приносит много пользы. Но Халк выше качеством»

    Известный футбольный агент Шандор Варга сравнил уровень игры полузащитника «Зенита» Жулиано и бывшего лидера питерцев Халка.

    «Жулиано – хороший футболист, я его помню по «Днепру», но Халк – выше качеством. Замечательно, что Жулиано приносит больше пользы как командный игрок. Я не знаю, личных качеств Халка, слышал только, что вокруг него была пара скандалов. А это очень важный момент. Командный человек – это прекрасно для коллектива. Но индивидуальное футбольное мастерство у Халка, конечно, выше», – заявил Варга.

    Источник: Спортфакт

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    16.10.2016 09:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      dg34td 16 октября 2016, 12:33

      А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Очистка печени устраняет последствия алкоголя, вредной пищи, интоксикации и воспаления. Вот сами почитайте, если не верите — http://vkk.me/leviron

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 октября 2016, 11:34

      не согласен ЖУЛИАНО за первые матчи больше чем ХАЛК очков набрал

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > СОКОЛ САРАТОВ 16 октября 2016, 12:10

      Тебе говорят про индивидуальные качества,скорость,дриблинг,мышление, и т.д про командные действия никто не говорит ничего.

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 16 октября 2016, 10:32

      Жулиано -хорош

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      Рейтинг: +6335

      порт 16 октября 2016, 10:06

      Футбол игра командная,А Жулиано игрок командный, и на мой взгляд Жулиано ценнее Халка. Хотя было бы интересно посмотреть на них в игре за одну команду.

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > порт 16 октября 2016, 12:13

      Было бы как Данни,Домингес и Аршавин как в 2008,без перспектив оставив сильнейшего 1.

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