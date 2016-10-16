Варга: «Жулиано приносит много пользы. Но Халк выше качеством»

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Известный футбольный агент Шандор Варга сравнил уровень игры полузащитника «Зенита» Жулиано и бывшего лидера питерцев Халка.
«Жулиано – хороший футболист, я его помню по «Днепру», но Халк – выше качеством. Замечательно, что Жулиано приносит больше пользы как командный игрок. Я не знаю, личных качеств Халка, слышал только, что вокруг него была пара скандалов. А это очень важный момент. Командный человек – это прекрасно для коллектива. Но индивидуальное футбольное мастерство у Халка, конечно, выше», – заявил Варга.