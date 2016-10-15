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    Калачев: «Не хочу плакать, «Спартак» поплакался – получил результат. Они слабее «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). В этой игре у ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

    «Не хочу плакать, но в последних матчах нас судили не очень хорошо. «Спартак» вот поплакался и получил результат.

    Сказалась ли пауза на сборные? Нет. У «Ростова» уезжало в национальные команды 12 человек, а у «Спартака» — 6? Просто «Спартак» как команда слабее!», – сказал Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2016 22:27
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +22

      killerman77 16 октября 2016, 16:39

      по вчерашней игре секта была просто жалкой - отканючили один гол в большинстве и жаться к своим воротам играя 10 против 8. шампионы!!! и шампионская игра секты!!! целую неделю прессовали судей и болельщиков судейским беспределом и теперь пожинают лавры "великой" побЭды "великого" клуба, мля.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 октября 2016, 12:26

      Молодца нет команды!!!! есть СВИНЬИ

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 октября 2016, 12:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бля,конюшня и хрюшки всегда за судей пели,а теперь и бедняки подтянулись,только это ничего не даст,все просто могут забить хуй,как глушак,типа за справедливость,а потом гудок не открылся что то комментить,потому что им же теперь и правда будут пытаться угодить,потому что Иванова ищут половина отморозков мясных,и чтобы сгладить начнут лизать

      -6
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2016, 10:27

      а чего калачёв не расскажет про игру своих игроков,или в бочину шипами это нормально?

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 октября 2016, 09:27

      ты не плачешь ,ты ноешь.

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 16 октября 2016, 07:56

      Вслух не надо было так говорить. Хоть и прав, полуфабрикаты сейчас начнут об..рать.

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      Рейтинг: +25

      АМР1972 16 октября 2016, 06:09

      Ты прав

      -1
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      Рейтинг: +76

      takca 16 октября 2016, 04:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не хочу плакать но плачу ведь надо поныть может кто пожалеет .

      -5
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > takca 16 октября 2016, 06:04

      такса ты уже достал тут, вали отсюда)

      4
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      Рейтинг: +11

      Дэс 16 октября 2016, 02:17

      Мда, уважал раньше клуб ростов, всё, в топку. Чем больше таких будет большеротых, тем больше повода будет на поле затыкать их мячами. Так высказываться не красиво! А взрослый человек. И да, Спартак никому не плакался и не жаловался даже.

      -2
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 16 октября 2016, 01:38

      раскудахтался...если бы кудряшов сфолил так в матче с зенитом или цска...ему бы не только красную показали бы...но еще бы и у стены растреляли

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