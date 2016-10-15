Калачев: «Не хочу плакать, «Спартак» поплакался – получил результат. Они слабее «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился впечатлениями после матча десятого тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). В этой игре у ростовчан были удалены Федор Кудряшов и Сесар Навас.

«Не хочу плакать, но в последних матчах нас судили не очень хорошо. «Спартак» вот поплакался и получил результат.

Сказалась ли пауза на сборные? Нет. У «Ростова» уезжало в национальные команды 12 человек, а у «Спартака» — 6? Просто «Спартак» как команда слабее!», – сказал Калачев.