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    Самедов: «Сейчас «Локомотиву» просто нужна одна победа»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов после матча 10-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0) заявил, что железнодорожникам требуется лишь одна победа, чтобы нормализовать командные результаты.

    «Матчи в Перми всегда тяжелые, но мы приезжали за победой. Игра в атаке не получилась. Не смогли создать что-то опасное у ворот соперника. Розыгрыш штрафного? Это домашняя заготовка. Жаль, что не выжали из эпизода максимум, хотя Баринов пробил здорово.

    Наверное, при других обстоятельствах ничья в Перми была бы нормальным исходом, но не сейчас. Будем двигаться дальше и готовиться к ЦСКА. Нужно добиться результата. Сейчас нужен именно он – просто одна победа», – сказал Самедов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.10.2016 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33715

      zra78 16 октября 2016, 07:03

      Просто надо вам пиз.юлей дать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 октября 2016, 22:04

      Просто нужна одна победа? Ну, так просто обыграйте ЦСКА и все мы порадуемся с вами и за вас.

      3
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      Рейтинг: +76

      takca 15 октября 2016, 20:47

      Победа нужна чтобы ребята поверили в себя ведь игра у команды есть нужно немного уверенности в себе но ни в коем случае не самоуверенности как у Ростова.

      -2
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