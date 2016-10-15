Грасия: «Крылья Советов» пропускают мало, тем ценнее наша победа»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после разгромной победы над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 10-го тура РФПЛ отметил значимость данного результата.

«Сегодня мы провели достаточно цельный матч, играли от счета на табло. Рады тому, что победили на этом стадионе и продолжили серию домашних побед. Мы рассчитывали, что соперник будет играть от обороны. «Крылья Советов» – неуступчивый оппонент, который мало пропускает. Тем ценнее для нас эта победа», – сказал Грасия в эфире телеканала «Матч ТВ».