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    Миранчук: «Беспокоит, что «Локомотив» не забивает с игры уже долгое время»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал ничью в гостевом поединке 10-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0). По словам игрока, один забитый мяч мог определить исход игры в Перми. Также хавбек высказал тревогу по поводу того, что железнодорожникам не удается отличиться с игры на протяжении долгого времени.

    «Играли впереди с Сашей Коломейцевым. С первых минут выше должен был располагаться я, но можно было меняться и реагировать по ситуации, чтобы сразу двое не садились вниз.

    Тяжелый получился матч. «Амкар» умеет компактно обороняться. Пермякам сложно забить на их поле. Но все равно мы создали несколько моментов. Если бы реализовали хотя бы один, пермяки бы раскрылись. Один гол мог определить результат. Тревожит, что мы уже долго не можем забить с игры. Работаем над этим. Надеюсь, уже скоро все наладится», – сказал Миранчук.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.10.2016 18:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 октября 2016, 18:55

      Вся проблема в том что нет хорошего нападающего!

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 октября 2016, 18:54

      Без Локо чемпионат не так интересен, а Локо сейчас нет. Эх Палыч!!!!

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