Калиниченко: «Промес не является системообразующим футболистом в тактических построениях «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко не считает потерю красно-белыми голландского легионера Квинси Промеса из-за травмы ударом на тактическое построение команды.

«Полноценно заменить голландца действительно сложно. Тем более он впервые пропустит матч в чемпионате России за все время пребывания в «Спартаке». Мы привыкли, что это лидер, ключевой исполнитель. Но при этом другие футболисты получат шанс.

Квинси продолжает забивать, остается главным действующим лицом красно-белых, может решить исход матча – от таких любая команда будет зависеть. При этом Промес не системообразующий футболист в тактических построениях: голландец страйкер, нападающий, он не ведет игру, а завершает эпизоды», – заявил Калиниченко.