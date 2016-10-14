Пике: «Игроки «МЮ» сожгли кроссовки Эвра с именами его детей. Таков был уровень шуток там»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о том, как любили шутить в английском клубе.

«Однажды Эвра пришел в раздевалку в кроссовках Nike, которые он заказал четыре месяца назад и на которых были вышиты имена его детей. Очень блестящие.

Когда он пошел в душ, они взяли кроссовки и сожгли их. Более того, они сняли это и послали ему видео. Таков был уровень шуток в «Юнайтед».

Я понимаю, что это достаточно грубый юмор, но для раздевалки английского клуба это было нормой», – сказал Пике.