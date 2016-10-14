Конте: «Терри готов сыграть против «Лестера»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что капитан лондонского клуба Джон Терри восстановился от травмы и готов принять участие в матче 8-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера».

«Терри оправился от травмы и готов сыграть. Он вернулся к тренировкам в середине недели, ему ничего не мешает, он здоров. Но я предпочел бы не называть состав прямо сейчас, постараюсь найти оптимальное решение для своей команды», – заявил итальянский специалист.

Также отмечается, что полузащитник Виллиян пропустит матч из-за смерти матери.