Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бразилия готова сыграть против России сильнейшим составом

    Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни заявил, что в случае окончательной договоренности с РФС о товарищеском матче между сборной Бразилии и Россией, пентакампеоны приедут в Москву сильнейшим составом.

    «Мы поговорили с Виталием Мутко на эту тему, уже получили официальный запрос. Нам нравится эта идея, мы хотим сыграть в Москве. Теперь я должен поговорить с тренером сборной Бразилии и с людьми из федерации. Думаю, никаких проблем не возникнет. Сыграть на стадионе финала чемпионата мира – это хороший знак. Если мы договоримся, то наша сборная приедет с Неймаром и со всеми лучшими.

    По датам пока говорить рано, мы должны получить календарь ФИФА на следующий год. Сегодня мы обсудили изменения в правилах проведения товарищеских матчей и утвердили те условия, о которых просила Россия», – заявил Сарни.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2016 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 19 октября 2016, 16:03

      Ребята знают, что в России хорошо платят, приедут показаться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 16 октября 2016, 14:48

      Еще бы Бразилия не приехала сильным составом.....В марте 2006 года в мороз приезжали сильнейшим составом, а тут какие-то странные фразы про состав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 октября 2016, 06:34

      Как бы не двузначный счет был...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Zidan84 14 октября 2016, 22:15

      посмотрим ,ну и комедия получается ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lNeTl 14 октября 2016, 22:08

      Для сборной Бразилии эта игра нужна,а для сборной России -посмотрим...Для зрителей это будет классно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 14 октября 2016, 20:41

      Интересно, а почему на каждую новость,
      Есть пидоры, которые пишут всякую гадость.
      Неважно про что писать,
      Лишь бы насрать.
      И с ними ещё вступают в дебаты
      (да это поди депутаты)
      Есть команды и есть футбол
      И Его Величество - ГОЛ!!!
      И есть болельщики - а они важны
      Для поднятия производительности всей страны.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > subbotaspartak 14 октября 2016, 20:58

      Ты прав, такие вот засранцы..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 14 октября 2016, 18:31

      Ну хоть в товарняке с Бразилами сыграют в Москве, как будто финал ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 18:23

      Это здорово.....с сильной командой будет интересная игра))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 октября 2016, 18:18

      Что какое то ожидание странное от этого матча !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 14 октября 2016, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После 7-0 о каких лучших может идти речь. Моча

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11