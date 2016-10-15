Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Тосно» разобрался с «Нефтехимиком», «Енисей» поднялся в зону стыковых матчей

    В матче 17-го тура первенства ФНЛ один из лидеров чемпионата «Тосно» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» – 4:2.

    В другой встрече «Енисей» в гостях разгромил «Сокол» со счетом 3:0 и поднялся в зону стыковых матчей.

    Первенство ФНЛ. 17-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 35; 2:0 – Марков, 52; 2:1 – Кива, 75; 3:1 – Галиулин, 81; 4:1 – Кутьин, 85; 4:2 – Тараканов, 87.

    Сокол (Саратов) – Енисей (Красноярск) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Ломакин, 3; 0:2 – Малоян, 29; 0:3 – Чичерин, 45.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2016 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 15 октября 2016, 18:41

      Давай Енисееееееей!!!!!Андрон держи в тонусе пацанов !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11