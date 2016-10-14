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    Каррера: «У меня есть время подумать, как играть против «Ростова»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча РФПЛ против «Ростова».

    – В строю после долгого перерыва все футболисты обороны. Возможны ли перестановки в этой линии после неудачи на «Петровском»?

    – Все защитники здоровы, и это отлично. А у меня еще есть время подумать, как именно действовать. Рассматриваю разные варианты. Тем более что у нас не будет Промеса, значит, придется что-то придумывать.

    – Бывший главный тренер «Спартака» Аленичев критиковал Давыдова за отношение к делу. А как вы оцените работу нападающего?

    – Не могу жаловаться: он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые могут нам помочь, – сказал Каррера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2016 09:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +451

      andr2112 14 октября 2016, 12:09

      Ну что ж - это хорошее занятие! Главное - не ошибиться!!
      Удачи!!

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 октября 2016, 11:12

      Без Промеса Спартак уступит Ростову.

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 октября 2016, 11:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После игры опять месяц про судьей... и зря зенит спартак отрыв так рано убили... раньше тут глор спартака кишели тепер как мамонтов и то мертвых

      -7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 октября 2016, 10:35

      Тяжело будет. Надо постараться. Вперед, Сельмаш!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 октября 2016, 10:27

      Как не думай, а игра будет сложной для обеих команд

      5
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      Рейтинг: +176

      gencha19 14 октября 2016, 10:20

      Думай не думай а Ростов Спартак замочит с крупным счётом.Ростов ошибок не прощает.а они в обороне будут.

      -3
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      Рейтинг: +427

      policepnz > gencha19 14 октября 2016, 12:10

      Баварией себя возомнили))? 5:0 вспомните на Альянс Арене, милок!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 09:42

      Подумай, Массимо подумай......Ростов сейчас в отличной форме и должен выиграть гостевую игру, удачи дончанам)))

      2
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