Каррера: «У меня есть время подумать, как играть против «Ростова»

Ну что ж - это хорошее занятие! Главное - не ошибиться!!
Удачи!!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался в преддверии матча РФПЛ против «Ростова».
– В строю после долгого перерыва все футболисты обороны. Возможны ли перестановки в этой линии после неудачи на «Петровском»?
– Все защитники здоровы, и это отлично. А у меня еще есть время подумать, как именно действовать. Рассматриваю разные варианты. Тем более что у нас не будет Промеса, значит, придется что-то придумывать.
– Бывший главный тренер «Спартака» Аленичев критиковал Давыдова за отношение к делу. А как вы оцените работу нападающего?
– Не могу жаловаться: он хорошо себя ведет, тренируется. У него есть хорошие качества, которые могут нам помочь, – сказал Каррера.