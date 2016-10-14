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  • Виктор Панченко: «В трансферном контракте написано, что будущее Кирилла будет решаться зимой»

Виктор Панченко: «В трансферном контракте написано, что будущее Кирилла будет решаться зимой»

14 октября 2016, 00:00
13

Отец и агент нападающего «Динамо» ​Кирилла Панченко рассказал о возможном выкупе футболиста у ЦСКА.

– В трансферном контракте об аренде написано, что будущее Кирилла будет обсуждаться и решаться в зимний период. Пока, откровенно говоря, сказать, что «Динамо» уже готово воплотить опцию по выкупу игрока, я не могу.

– Сумма выкупа фиксирована. Какова ее стоимость?

– Я не знаю точно эту сумму, она обсуждалась между клубами, а не со мной. Я и сам до конца не могу понять, какая сумма там все-таки фигурирует. К моему приятному удивлению, после информации об этой опции выкупа, начал проявляться интерес со стороны других клубов. Это клубы РФПЛ. Какие? Смысла называть их нет. На данный момент приоритет только за «Динамо». Если они активирует эту опцию, значит, Кирилл будет играть за них.

– У самого Кирилла есть желание остаться в «Динамо» на полноценный контракт?

– Желание у Кирилла играть в «Динамо» есть. Там сложился коллектив, есть команда. Отличный тренер, с которым у Кирилла сложилось полное взаимопонимание. Так что желание есть, но как сложится ситуация, сейчас никто сказать не может. В процентном отношении на 80 процентов это зависит от «Динамо», на 20 процентов от Кирилла, – сказал Виктор Панченко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Панченко Кирилл
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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cska-62
1476398001
Лучше уж пусть в "Динамо" играет, чем дальше его будет гробить вредитель Слуцкий... Хоть игрока Россия сохранит!
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Alexdrill
1476408211
Главное чтоб боссы Динамо опять в лужу не сели
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baddy
1476408958
Чего воду мутить, Панченко отдан в аренду до конца сезона. Об этом уже давно известно. Кони сами отдали его, а теперь жалеют.
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VikNMar
1476420482
Да ...... зря его отдали в аренду , теперь наверное жалеют ........
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Romantic2010
1476421338
хм
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polyshuk23
1476421809
если Кирилл уйдет из Динамо ,то будет хуже ,как для Динамо ,так и до Кирилла в Динамо он играет с первых минут и весь матч,а в каком либо другом клубе ,как типа бомжи ,кони и т.д будет ли он вообще играть
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Kulimen
1476422356
Лучше бы обменять его на Траоре. Достала схема Слуцкого, когда вся атака - это куча навесов на этого высокого парня. Когда в атаке с Вагнером играли, все было понизу и выходило замечательно.
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товрос
1476422867
нашел парень свою команду,как и Джанаев нашел РОСТОВ
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muromen
1476425518
Однозначно, оставлять!
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Manilov
1476455105
Думаю, что Кирилл выберет ЦСКА. По той простой причине, что в Динамо на протяжении многих-многих лет всё, через задницу. И только лишь ничем не подкрепленные (за последние 40 лет) понты про "Великое". А ЦСКА - это еврокубки, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. В конце концов, всегда можно опять в аренду уйти.
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