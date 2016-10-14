Виктор Панченко: «В трансферном контракте написано, что будущее Кирилла будет решаться зимой»

Отец и агент нападающего «Динамо» ​Кирилла Панченко рассказал о возможном выкупе футболиста у ЦСКА.

– В трансферном контракте об аренде написано, что будущее Кирилла будет обсуждаться и решаться в зимний период. Пока, откровенно говоря, сказать, что «Динамо» уже готово воплотить опцию по выкупу игрока, я не могу.

– Сумма выкупа фиксирована. Какова ее стоимость?

– Я не знаю точно эту сумму, она обсуждалась между клубами, а не со мной. Я и сам до конца не могу понять, какая сумма там все-таки фигурирует. К моему приятному удивлению, после информации об этой опции выкупа, начал проявляться интерес со стороны других клубов. Это клубы РФПЛ. Какие? Смысла называть их нет. На данный момент приоритет только за «Динамо». Если они активирует эту опцию, значит, Кирилл будет играть за них.

– У самого Кирилла есть желание остаться в «Динамо» на полноценный контракт?

– Желание у Кирилла играть в «Динамо» есть. Там сложился коллектив, есть команда. Отличный тренер, с которым у Кирилла сложилось полное взаимопонимание. Так что желание есть, но как сложится ситуация, сейчас никто сказать не может. В процентном отношении на 80 процентов это зависит от «Динамо», на 20 процентов от Кирилла, – сказал Виктор Панченко.