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    ФИФА отменила принцип «двух последних конфедераций» при определении страны-хозяйки ЧМ

    Страны, желающие принять чемпионат мира, смогут подавать заявки через один цикл после проведения турнира на территории их конфедерации, а не через два, как это было раньше.

    Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    «Это про чемпионат мира 2026 года. Заявка может приниматься от двух стран. Отменяется принцип «двух последних конфедераций». Теперь ограничено только одной», – сказал Сорокин.

    Напомним, также на совете ФИФА было принято решение о том, что теперь выбирать страну-хозяйку ЧМ будут все члены организации.

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2016 23:00
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