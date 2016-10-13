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    Изменен порядок выбора страны-хозяйки ЧМ

    ФИФА приняла решение внести изменения в процедуру выбора стран-хозяек чемпионатов мира.

    Теперь решение будут принимать все члены организации на конгрессе, тогда как ранее этим вопросом занимался исполнительный комитет ФИФА, в который входили ее президент и 15 представителей конфедераций. Кроме того, процесс подачи заявок на проведение ЧМ станет более прозрачным.

    Напомним, два ближайших чемпионата мира пройдут в России и Катаре. О желании принять ЧМ-2026 заявляли США, Канада, Мексика, Новая Зеландия, Китай и Казахстан.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2016 20:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 14 октября 2016, 06:05

      ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 14 октября 2016, 02:05

      Тут хоть бы до 2018 дотянуть... А потом не будет ни США, ни Канады, ни Зеландии...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 14 октября 2016, 00:30

      значит следующим хозяином будут США))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 14 октября 2016, 00:12

      да хрен с ними

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 14 октября 2016, 00:08

      Политические игрища продолжаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 октября 2016, 00:04

      да уже пофиг

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 13 октября 2016, 23:41

      Суть не изменится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 13 октября 2016, 22:42

      Да,в Казахстане.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 октября 2016, 22:31

      Казахстан и Китай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 21:12

      Больше заносить придётся )))

      -2
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